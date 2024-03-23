Сына экс-ректора ВГУЭС Геннадия Лазарева отправили на два месяца в СИЗО вслед за отцом

С момента создания преступного сообщества и по 2024 год его участниками, по версии следствия, совершено не менее шести преступлений, в результате совершения которых подозреваемыми было получено имущество РФ, находящейся в оперативном управлении образовательного учреждения на улицах: Державина, Десятая, Гоголя в городе Владивостоке. Кроме того, им вменяют хищение денежные средств через аффилированных лиц из минобороны РФ, выделенных АО «Восточная верфь» в рамках государственных контрактов на выполнении государственного оборонного заказа на общую сумму более 6 млн рублей.