Сына экс-ректора ВГУЭС Геннадия Лазарева отправили на два месяца в СИЗО вслед за отцом

Фрунзенский районный суд Владивостока избрал меру пресечения в отношении Иннокентия Лазарева — сына экс-ректора ВГУЭС (ВВГУ), почетного гражданина Владивостока и экс-депутата Заксобрания Приморья Геннадия Лазарева, арестованного накануне. По решению суда его отправили на два месяца в СИЗО. Также следствие назвало имена других предполагаемых участников организованного преступного сообщества, создание и руководство которым инкриминируют Геннадию Лазареву, сообщает ИА PrimaMedia.
Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Иннокентия Лазарева суд рассмотрел в субботу, 23 марта.
Его задержали 21 марта по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 210 УК РФ.
«По версии следствия, созданное Лазаревым Г. И. преступное сообщество, в котором принимал активное участие Лазарев И. Г., функционировало продолжительное время», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Приморья.
Сегодня суд рассматривает ходатайства по мере пресечения в отношении пяти подозреваемых в участии деятельности организованного преступного сообщества, создание и руководство которым инкриминируют Геннадию Лазареву. Помимо Иннокентия Лазарева пресс-служба СУ СК по Приморскому краю среди них назвала Андрея Ильина, Аркадия Фурмана, Яну Поливода и Светлану Ширшикову.
Светлана Ширшикова является директором АНПОО «ДВЦНО». Яна Поливода является руководителем ООО «ЧЕБЕОТОН», основным видом деятельности которого является покупка и продажа собственного недвижимого имущества. Также она ранее выступала ликвидатором известного клуба «Нам здесь жить» и Ассоциации предприятий Приморского края, заинтересованных в привлечении иностранной рабочей силы.
Аркадий Фурман, согласно данным сервисов проверки контрагентов, до начала марта 2024 года был директором ООО «ВОСТОЧНАЯ ВЕРФЬ-ГСС». Ранее выступал ликвидатором ООО «СТРОЙЗАКАЗЧИК».
Ему вменяют создание преступной группы. По версии следствия, не позднее 1996 года Геннадий Лазарев создал преступное сообщество в форме структурированной организованной группы под его единым руководством, для совершения тяжких преступлений — хищений путем обмана имущества РФ, вверенного образовательному учреждению на праве оперативного управления.
Участие в сообществе в различные периоды приняли находящиеся в зависимости от подозреваемого руководители и работники 10 коммерческих и некоммерческих организаций.
С момента создания преступного сообщества и по 2024 год его участниками, по версии следствия, совершено не менее шести преступлений, в результате совершения которых подозреваемыми было получено имущество РФ, находящейся в оперативном управлении образовательного учреждения на улицах: Державина, Десятая, Гоголя в городе Владивостоке. Кроме того, им вменяют хищение денежные средств через аффилированных лиц из минобороны РФ, выделенных АО «Восточная верфь» в рамках государственных контрактов на выполнении государственного оборонного заказа на общую сумму более 6 млн рублей.