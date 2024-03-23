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Сына экс-ректора ВГУЭС Геннадия Лазарева отправили на два месяца в СИЗО вслед за отцом

Следствие назвало предполагаемых участников ОПС и настаивает на их аресте.

Источник: Следственный комитет РФ

Фрунзенский районный суд Владивостока избрал меру пресечения в отношении Иннокентия Лазарева — сына экс-ректора ВГУЭС (ВВГУ), почетного гражданина Владивостока и экс-депутата Заксобрания Приморья Геннадия Лазарева, арестованного накануне. По решению суда его отправили на два месяца в СИЗО. Также следствие назвало имена других предполагаемых участников организованного преступного сообщества, создание и руководство которым инкриминируют Геннадию Лазареву, сообщает ИА PrimaMedia.

Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Иннокентия Лазарева суд рассмотрел в субботу, 23 марта.

Его задержали 21 марта по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 210 УК РФ.

«По версии следствия, созданное Лазаревым Г. И. преступное сообщество, в котором принимал активное участие Лазарев И. Г., функционировало продолжительное время», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Приморья.

Следователь ходатайствовал перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца. Суд удовлетворил данное ходатайство, избрав Иннокентию Лазареву меру пресечения в виде заключения под стражу до 21 мая 2024 года.

Сегодня суд рассматривает ходатайства по мере пресечения в отношении пяти подозреваемых в участии деятельности организованного преступного сообщества, создание и руководство которым инкриминируют Геннадию Лазареву. Помимо Иннокентия Лазарева пресс-служба СУ СК по Приморскому краю среди них назвала Андрея Ильина, Аркадия Фурмана, Яну Поливода и Светлану Ширшикову.

Светлана Ширшикова является директором АНПОО «ДВЦНО». Яна Поливода является руководителем ООО «ЧЕБЕОТОН», основным видом деятельности которого является покупка и продажа собственного недвижимого имущества. Также она ранее выступала ликвидатором известного клуба «Нам здесь жить» и Ассоциации предприятий Приморского края, заинтересованных в привлечении иностранной рабочей силы.

Аркадий Фурман, согласно данным сервисов проверки контрагентов, до начала марта 2024 года был директором ООО «ВОСТОЧНАЯ ВЕРФЬ-ГСС». Ранее выступал ликвидатором ООО «СТРОЙЗАКАЗЧИК».

Напомним, 22 марта был арестован на два месяца 75-летний Геннадий Лазарев — депутат всех созывов Законодательного собрания Приморья за исключением текущего, экс-ректор и президент ВГУЭС (ныне ВВГУ), почетный гражданин Владивостока. Также он был совладельцем «Восточной верфи».

Ему вменяют создание преступной группы. По версии следствия, не позднее 1996 года Геннадий Лазарев создал преступное сообщество в форме структурированной организованной группы под его единым руководством, для совершения тяжких преступлений — хищений путем обмана имущества РФ, вверенного образовательному учреждению на праве оперативного управления.

Участие в сообществе в различные периоды приняли находящиеся в зависимости от подозреваемого руководители и работники 10 коммерческих и некоммерческих организаций.

С момента создания преступного сообщества и по 2024 год его участниками, по версии следствия, совершено не менее шести преступлений, в результате совершения которых подозреваемыми было получено имущество РФ, находящейся в оперативном управлении образовательного учреждения на улицах: Державина, Десятая, Гоголя в городе Владивостоке. Кроме того, им вменяют хищение денежные средств через аффилированных лиц из минобороны РФ, выделенных АО «Восточная верфь» в рамках государственных контрактов на выполнении государственного оборонного заказа на общую сумму более 6 млн рублей.