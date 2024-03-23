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Виталий Хоценко поручил усилить меры безопасности в регионе

Также 23 и 24 марта будут отменены все культурно-массовые мероприятия.

Источник: соцсети

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сегодня провел оперативное совещание после трагических событий в Подмосковье. В ходе совещания он дал ряд поручений.

Глава региона поручил усилить меры безопасности в регионе. В выходные будут ограничены развлекательные мероприятия.

— Необходимо принять максимальные меры предосторожности: усилить охрану всех мест массового пребывания людей. Особое внимание нужно уделить детским садам, школам, СПО, вузам, поликлиникам и больницам, торговым центрам, автовокзалам, аэропорту, железнодорожным станциям. В текущие выходные ограничить массовые развлекательные и культурные мероприятия, — отметил Виталий Хоценко в телеграм-канале.

Для усиления антитеррористической защиты объектов культуры службы контроля усилят наблюдение за прилегающей к ним территории.

Культурно-массовые мероприятия в госучреждениях культуры 23 и 24 марта отменены.

Напомним, вчера вечером в здании Crocus City Hall в Подмосковье произошел теракт. По предварительным данным СК РФ, число погибших насчитывает 60 человек.