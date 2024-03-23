Виталий Хоценко поручил усилить меры безопасности в регионе

— Необходимо принять максимальные меры предосторожности: усилить охрану всех мест массового пребывания людей. Особое внимание нужно уделить детским садам, школам, СПО, вузам, поликлиникам и больницам, торговым центрам, автовокзалам, аэропорту, железнодорожным станциям. В текущие выходные ограничить массовые развлекательные и культурные мероприятия, — отметил Виталий Хоценко в телеграм-канале.