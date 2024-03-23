Виталий Хоценко заявил о новых назначениях в омских министерствах

Так, Егор Гришаев назначен на должность заместителя министра энергетики и ЖКХ Омской области.
Кирилл Самодинский будет трудиться в должности заместителя министра экономического развития Омской области. Ранее он возглавлял департамент проектной деятельности омского Минэкономики.
Наталия Щербина стала заместителем министра образования Омской области. Прежде работала начальником отдела контрактной службы в Омском государственном педагогическом университете.
Сергей Федоренко возглавил Москаленскую Центральную районную больницу.
Ольга Наумова в должности заместителя главного врача по поликлинической работе ГБ № 1 им. А. Н. Кабанова будет координировать две поликлиники.
Екатерина Кулагина стала заместителем председателя РЭК Омской области. До участия в кадровом проекте она руководила отделом регулирования теплоэнергетики города Омска в Региональной энергетической комиссии.
Глава региона также напомнил, что ранее к своим обязанностям приступили заместитель министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Дмитрий Зданович и директор департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации Омска Евгений Баньковский.