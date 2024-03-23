Виталий Хоценко заявил о новых назначениях в омских министерствах

Глава региона также напомнил, что ранее к своим обязанностям приступили заместитель министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Дмитрий Зданович и директор департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации Омска Евгений Баньковский.