Первые лица Кубани выразили свои соболезнования в связи с трагедией в «Крокус сити холле»

Неизвестные устроили стрельбу в «Крокус сити холле», позже в здании прогремел взрыв и начался пожар.
«От себя лично и от имени всех жителей Краснодарского края приношу глубокие соболезнования всем пострадавшим от этого акта агрессии и злобы», — написал в своем Телеграм-канале губернатор края Вениамин Кондратьев. Политик выразил уверенность в том, что все виновные будут наказаны.
Председатель Законодательного Собрания Кубани Юрий Бурлачко также выразил соболезнования родным и близким жертв трагедии. «Трагедия, произошедшая в Крокус Сити Холле, не может не вызвать возмущение и негодование всех неравнодушных людей. Эта циничная акция повлекла за собой многочисленные жертвы среди мирных граждан», — написал парламентарий.
«Не подобрать слов к этой страшной трагедии. Сил всем, кого коснулась эта беда», — написала в своих социальных сетях вице-губернатор Кубани Анна Минькова. Она выразила соболезнования родным погибших и пострадавших.
Ситуацию прокомментировал глава Краснодара Евгений Наумов. «Скорбим всей страной и отменяем все массовые мероприятия. Берегите себя и своих близких. Будьте бдительны», — высказался политик.