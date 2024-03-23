Первые лица Кубани выразили свои соболезнования в связи с трагедией в «Крокус сити холле»

«От себя лично и от имени всех жителей Краснодарского края приношу глубокие соболезнования всем пострадавшим от этого акта агрессии и злобы», — написал в своем Телеграм-канале губернатор края Вениамин Кондратьев. Политик выразил уверенность в том, что все виновные будут наказаны.