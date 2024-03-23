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Рустам Минниханов направил слова соболезнования жителям Москвы и Подмосковья

Рустам Минниханов направил слова соболезнования жителям Москвы и Подмосковья.

Источник: РИА "Новости"

Раис Татарстана Рустам Минниханов направил телеграммы со словами соболезнования в адрес мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева:

«В Татарстане глубоко опечалены известием о гибели множества невинных людей в результате террористического нападения, совершенного в “Крокус Сити Холле”. Мы все глубоко скорбим о жертвах этого чудовищного и бесчеловечного преступления.

От имени жителей республики и от себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Просим передать им слова поддержки и сочувствия в связи с невосполнимой утратой. Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим в трагедии".