Си Цзиньпин выразил соболезнования после теракта в «Крокус Сити Холле»

Си заявил, что было шокирован новостями об атаке в концертном зале, приведшей к тяжелым жертвам. «От имени правительства Китая и китайского народа я выражаю искренние соболезнования пострадавшим и семьям погибших», — сказал он.
Власти Китая выступают против всех форм терроризма и «твердо поддерживают усилия российского правительства по поддержанию национальной безопасности», говорится в заявлении.
Как сообщил Следственный комитет, в результате теракта погибли более 60 человек и число жертв может увеличиться. По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, в больницах Москвы и Московской области госпитализированы 115 человек, в том числе пять детей. Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщал, что один ребенок и 60 взрослых находятся в тяжелом состоянии. Региональное управление МЧС опубликовало на своем сайте список 99 пострадавших.
Нападение на «Крокус Сити Холл» в Подмосковье произошло вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Как рассказал источник РБК в правоохранительных органах, по меньшей мере пять человек в камуфляже ворвались в зал и открыли огонь из автоматического оружия. В здании начался пожар, произошло обрушение кровли. По данным МЧС, сейчас он локализован, площадь составила около 13 тыс. кв. м.
Следственный комитет завел уголовное дело, руководители ведомства, а также ФСБ и Росгвардии доложили о ходе расследования Путину. В российских регионах начали отменять массовые мероприятия.
Нападение осудили многие страны, в том числе Франция, Великобритания, Испания и Италия, Канада, Нидерланды и Венгрия и другие; соболезнования в связи со случившимся выразили власти Евросоюза. Совбез ООН назвал атаку гнусной и трусливой.