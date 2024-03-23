Си Цзиньпин выразил соболезнования после теракта в «Крокус Сити Холле»

Как сообщил Следственный комитет, в результате теракта погибли более 60 человек и число жертв может увеличиться. По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, в больницах Москвы и Московской области госпитализированы 115 человек, в том числе пять детей. Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщал, что один ребенок и 60 взрослых находятся в тяжелом состоянии. Региональное управление МЧС опубликовало на своем сайте список 99 пострадавших.