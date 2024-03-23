Глава Башкирии сообщил, что готов вкладывать душу в парк «Патриот»

Он поделился этим мнением в интервью телеканалу «БСТ».
«В любой работе есть вещи, которые особенно нравятся. Я очень люблю просто проехать и побродить по парку “Патриот”. Место красивое», — сказал Хабиров.
В парке «Патриот» мальчики со всей Башкирии проходят пятидневную школу мужества: многие отрываются от родителей впервые. Школьникам прививают чувства уважения, любви, при этом в парке царит атмосфера строгости и дисциплины. Филиалы «Патриота» в скором времени могут появиться по всей республике.
Радий Хабиров подчеркнул, что для подростков организовано шестиразовое питание, хорошие условия.