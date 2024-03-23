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Глава Башкирии сообщил, что готов вкладывать душу в парк «Патриот»

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, что парк «Патриот» в Чишминском районе — это то место, куда ему хочется вкладывать свою душу и энергию.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Он поделился этим мнением в интервью телеканалу «БСТ».

«В любой работе есть вещи, которые особенно нравятся. Я очень люблю просто проехать и побродить по парку “Патриот”. Место красивое», — сказал Хабиров.

В парке «Патриот» мальчики со всей Башкирии проходят пятидневную школу мужества: многие отрываются от родителей впервые. Школьникам прививают чувства уважения, любви, при этом в парке царит атмосфера строгости и дисциплины. Филиалы «Патриота» в скором времени могут появиться по всей республике.

Радий Хабиров подчеркнул, что для подростков организовано шестиразовое питание, хорошие условия.