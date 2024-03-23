Глава Башкирии сообщил, что готов вкладывать душу в парк «Патриот»

В парке «Патриот» мальчики со всей Башкирии проходят пятидневную школу мужества: многие отрываются от родителей впервые. Школьникам прививают чувства уважения, любви, при этом в парке царит атмосфера строгости и дисциплины. Филиалы «Патриота» в скором времени могут появиться по всей республике.