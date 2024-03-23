Мэр Казани выразил соболезнования пострадавшим после теракта в «Крокусе»

Мэр Казани Ильсур Метшин выразил соболезнования родным погибших во время теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», который расположен в Красногорске. Трагедия произошла 22 марта вечером.
По словам Метшина, он с чувством глубокого потрясения воспринял скорбную весть о произошедшем. Эта трагедия унесла с собой несколько жизней. Он добавил, что это настоящее горе для города, области и страны.
«От имени жителей города Казани и от себя лично выражаю семьям и близким погибших самые искренние соболезнования, а пострадавшим желаю скорейшего выздоровления», — выразил слова соболезнования мэр столицы Татарстана.
Напомним, в Татарстане в связи с терактом в «Крокус Сите Холле» отменили массовые мероприятия.