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Мэр Казани выразил соболезнования пострадавшим после теракта в «Крокусе»

Трагедия произошла 22 марта вечером.

Мэр Казани Ильсур Метшин выразил соболезнования родным погибших во время теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», который расположен в Красногорске. Трагедия произошла 22 марта вечером.

По словам Метшина, он с чувством глубокого потрясения воспринял скорбную весть о произошедшем. Эта трагедия унесла с собой несколько жизней. Он добавил, что это настоящее горе для города, области и страны.

«От имени жителей города Казани и от себя лично выражаю семьям и близким погибших самые искренние соболезнования, а пострадавшим желаю скорейшего выздоровления», — выразил слова соболезнования мэр столицы Татарстана.

Напомним, в Татарстане в связи с терактом в «Крокус Сите Холле» отменили массовые мероприятия.