Токаев проведет совещание с членами Совбеза после теракта в «Крокусе»

АСТАНА, 23 мар — Sputnik. Пресс-служба президента Казахстана анонсировала совещание с участием главы государства Касым-Жомарта Токаева.
«Сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев проведет совещание с членами Совета Безопасности по мерам в связи с терактом в Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Теракт в Москве и реакция Астаны
Вечером 22 марта неизвестные открыли стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл». После этого начался пожар.
Людей расстреливали в упор.
Следком публиковал видео с оружием нападавших — на кадрах был автомат Калашникова и боеприпасы.
По последним данным, погибли более 60 человек.
Казахстан осудил террористический акт против мирных граждан в Москве.
Токаев считает, что терроризму не может быть никакого оправдания, и призывает государства — члены ООН заявить о своем единодушном неприятии подобного рода насилия в отношении невинных граждан.