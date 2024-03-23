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Токаев проведет совещание с членами Совбеза после теракта в «Крокусе»

Пресс-служба президента Казахстана анонсировала совещание с участием главы государства Касым-Жомарта Токаева.

Источник: akorda.kz

АСТАНА, 23 мар — Sputnik. Пресс-служба президента Казахстана анонсировала совещание с участием главы государства Касым-Жомарта Токаева.

«Сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев проведет совещание с членами Совета Безопасности по мерам в связи с терактом в Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Теракт в Москве и реакция Астаны

Вечером 22 марта неизвестные открыли стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл». После этого начался пожар.

Людей расстреливали в упор.

Следком публиковал видео с оружием нападавших — на кадрах был автомат Калашникова и боеприпасы.

По последним данным, погибли более 60 человек.

Казахстан осудил террористический акт против мирных граждан в Москве.

Токаев считает, что терроризму не может быть никакого оправдания, и призывает государства — члены ООН заявить о своем единодушном неприятии подобного рода насилия в отношении невинных граждан.