Таджикистан отрицает причастность его граждан к теракту в «Крокус Сити Холле»

«Подчеркиваем, что таджикская сторона не получала от официальных властей России подтверждения о циркулируемой в настоящее время фейковой информации о причастности граждан Таджикистана. В этой связи просим опираться на официальную информацию, распространяемую государственными органами России», — говорится в пресс-релизе министерства, опубликованном в Telegram.
Telegram-канал Baza сообщал, что в Брянской области задержали двоих подозреваемых в теракте. Утверждалось, что машину с предполагаемыми преступниками остановили недалеко от поселка Теплый в нескольких километрах от границы с Белоруссией и Украиной. В автомобиле якобы было шесть человек, четверым удалось сбежать. Канал утверждает, что задержанными оказались граждане Таджикистана. С утра на участке трассы М-3 «Украина» в Брянской области ввели ограничения на движение транспорта, объявила региональная Госавтоинспекция. Причины ограничений не уточняются.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вчера, 22 марта, вечером. Группа неизвестных устроила там стрельбу из автоматического оружия, после чего в здании случился крупный пожар. Крыша над зрительным залом «Крокус Сити Холла» рухнула. По данным СКР, погибли более 60 человек. МЧС сообщило о 107 пострадавших.
Лаура Кеффер.