Таджикистан отрицает причастность его граждан к теракту в «Крокус Сити Холле»

Telegram-канал Baza сообщал, что в Брянской области задержали двоих подозреваемых в теракте. Утверждалось, что машину с предполагаемыми преступниками остановили недалеко от поселка Теплый в нескольких километрах от границы с Белоруссией и Украиной. В автомобиле якобы было шесть человек, четверым удалось сбежать. Канал утверждает, что задержанными оказались граждане Таджикистана. С утра на участке трассы М-3 «Украина» в Брянской области ввели ограничения на движение транспорта, объявила региональная Госавтоинспекция. Причины ограничений не уточняются.