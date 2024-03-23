Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил ввести повышенные меры безопасности в регионе после трагедии в «Крокус Сити Холле». Напеним, группа террористов ворвалась в здание перед началом концерта группы «Пикник» вечером 22 марта и открыла огонь по зрителям. После стрельбы разгорелся пожар. Сотни человек остались заблокированы в здании. Теракт унес жизни более 60 человек, среди них трое детей.