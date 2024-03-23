Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил ввести повышенные меры безопасности в регионе после трагедии в «Крокус Сити Холле». Напеним, группа террористов ворвалась в здание перед началом концерта группы «Пикник» вечером 22 марта и открыла огонь по зрителям. После стрельбы разгорелся пожар. Сотни человек остались заблокированы в здании. Теракт унес жизни более 60 человек, среди них трое детей.
В связи с трагедией Евгений Куйвашев провел внеочередное заседание антитеррористической комиссии Свердловской области.
— Губернатор поручил ввести повышенные меры безопасности в местах массового скопления людей и на мероприятиях с большим количеством участников. Среди дополнительных мер — отмена культурных и увеселительных мероприятий, в том числе массовых уличных ярмарочных гуляний, а также усиленное патрулирование общественных мест и объектов транспортной инфраструктуры, — сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.
Ранее глава региона выразил соболезнования семьям погибших. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов также высказался о трагедии. «Нельзя назвать людьми тех, кто совершил этот страшный теракт», — заявил он.
Ранее глава Минздрава России Мурашко сообщил, что после теракта в «Крокус Сити Холле» госпитализированы 115 человек, в том числе пятеро детей. Все новости о трагедии можно отслеживать здесь.