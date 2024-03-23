Какие меры безопасности введены в Ростове после теракта в «Крокус Сити»

Глава региона Василий Голубев призвал жителей Дона к повышенной бдительности, быть внимательными и осторожными.
«Думаю, все жители Ростовской области с пониманием воспримут принятое мною решение об отмене увеселительных, культурно-массовых и спортивных мероприятий в регионе в эти выходные», — написал губернатор в Telegram-канале.
Сотрудники частных охранных агентств Ростова предпринимают дополнительные меры безопасности по охране стратегических объектов и мест массового скопления горожан. Например, в крупнейшем торгово-развлекательном центре донского мегаполиса «Горизонт» и «Мегамаг» появились дополнительные посты охраны.
Дополнительные наряды полиции и Росгварии взяли под усиленный контроль ростовский транспортный узел. Сотрудники правопорядка с кинологами патрулируют Привокзальную площадь. На ней находится Пригородный железнодорожный вокзал, железнодорожный вокзал «Ростов-Главный» и Центральный автовокзал.
Дабы пассажиры и провожающие не устроили столпотворения и не опоздали на поезда, то при входах в здание вокзалов включены все досмотровые рентген-комплексы и арки с металлоискателями. Кроме того, перед выходом на перрон пассажиры и багаж также проходят дополнительный досмотр.
— По работе часто приходится кататься на поезде и потому к досмотрам привык. Сегодня более тщательно осматривают чемодан и сумку, и проверяют на наличие металлических предметов. Давки на входе нет, — поделился впечатлениями один из пассажиров, представившийся Владимиром.
В отличие от железнодорожного вокзала при входе на автовокзал скопилась небольшая очередь. Бабушки с баулами и пожилые мужчины с палочками в силу возраста растеряны, они не знакомы с правилами прохождения досмотра. Сотрудники ЧОПов терпеливо помогают старикам поставить вещи на ленту транспортера, и напоминают: надо выложить металлические предметы из карманов и снять пояса.
Меры безопасности также усилены в высших учебных заведениях города. К примеру, в Южном федеральном университете 27 тысяч студентов переведены на дистанционные занятия.
«Просим студентов и сотрудников быть внимательными и осторожными. В университете усилены меры безопасности, ограничено присутствие в корпусах. Все занятия пройдут в дистанционном режиме, а развлекательные, спортивные и культурно-массовые мероприятия отменены», — говорилось в смс-сообщениях, которые ночью 22 марта и утром 23 марта получили преподаватели и студенты.
В правительстве Ростовской области назначено внеочередное заседание антитеррористической комиссии, о результатах которой жителям региона сообщат дополнительно.