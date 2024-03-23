Какие меры безопасности введены в Ростове после теракта в «Крокус Сити»

Дабы пассажиры и провожающие не устроили столпотворения и не опоздали на поезда, то при входах в здание вокзалов включены все досмотровые рентген-комплексы и арки с металлоискателями. Кроме того, перед выходом на перрон пассажиры и багаж также проходят дополнительный досмотр.