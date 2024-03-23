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Собянин: Москва и область выплатят компенсации пострадавшим в «Крокус Сити»

Пострадавшие в результате трагедии в концертном зале «Крокус Сити Холл» получат денежные компенсации. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин. Москва продолжает оказывать всю необходимую помощь с привлечением городских служб.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

«Вместе с Московской областью окажем поддержку пострадавшим в трагедии в “Крокус Сити Холле”. Совместно выплатим денежные компенсации пострадавшим от 500 тысяч рублей до трех миллионов. Москва окажет финансовую поддержку москвичам и иногородним. Власти Подмосковья окажут материальную помощь пострадавшим жителям области. Также вместе с Московской областью возьмем на себя организацию похорон погибших. Продолжаем оказывать всю необходимую помощь с привлечением городских служб. Соболезную родным и близким погибших», — написал Мэр Москвы.

В связи с трагедией в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Москве 23 и 24 марта отменены все спортивные, культурные и другие массовые мероприятия.

Собянин Сергей