Собянин: Москва и область выплатят компенсации пострадавшим в «Крокус Сити»

«Вместе с Московской областью окажем поддержку пострадавшим в трагедии в “Крокус Сити Холле”. Совместно выплатим денежные компенсации пострадавшим от 500 тысяч рублей до трех миллионов. Москва окажет финансовую поддержку москвичам и иногородним. Власти Подмосковья окажут материальную помощь пострадавшим жителям области. Также вместе с Московской областью возьмем на себя организацию похорон погибших. Продолжаем оказывать всю необходимую помощь с привлечением городских служб. Соболезную родным и близким погибших», — написал Мэр Москвы.