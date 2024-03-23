Воронежский губернатор выразил соболезнования родным погибших в «Крокус Сити»

Губернатор Воронежской области выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавших в результате страшнейшего теракта в концертном зале «Крокус-Сити». Об этом он написал в своем телеграм-канале поздно вечером 22 марта.
Террористы ворвались в подмосковный «Крокус», куда пришли сотни людей на концерт, и расстреляли мирных жителей. В здании возник пожар, усложнивший эвакуацию. Сейчас известно о 60 погибших по данным СК.
— Нет таких слов, которыми можно описать горе родных и близких погибших, страдания раненых, чувства переживших этот теракт. От лица всех жителей Воронежской области выражаю искренние соболезнования близким погибших. Желаем скорейшего выздоровления раненым, — сказал глава региона.
Он выразил уверенность, что заказчики зверства будут найдены и понесут ответственность.
В Воронежской области в связи с трагедией на выходные отменили все массовые мероприятия.