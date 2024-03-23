Президент Молдавии осудила теракт в «Крокус Сити Холле»

КИШИНЕВ, 23 мар — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду осудила теракт в «Крокус сити холле» в Красногорске.
«Соболезную всем семьям погибших в террористическом акте в Москве. Молдова осуждает терроризм и любые формы насилия против гражданских лиц, невинных людей. Согласно данным, собранным Министерством иностранных дел за ночь, среди жертв нет граждан Молдовы. Мы сопереживаем пострадавшим и всем, кто потерял близких в результате вчерашнего теракта», — написала Санду на своей странице в социальной сети.
Ранее со словами поддержки России выступил ряд оппозиционных политических лидеров, среди них Илан Шор, глава Гагаузии Евгения Гуцул, экс-президент Игорь Додон, экс-премьер Ион Кику, представители общественных организаций.
ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли 93 человека.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в «Крокусе», он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС — о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области — о помощи пострадавшим.