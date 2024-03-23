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Санду: соболезную всем семьям погибших при теракте в Москве

По данным МИД Молдовы, среди жертв теракта в Подмосковье граждан республики нет.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 23 мар — Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду выразила соболезнования семьям погибших в террористическом акте в Москве.

«Молдова осуждает терроризм и любые формы насилия против гражданских лиц, невинных людей», — говорится в заявлении главы государства в соцсети.

Она также сообщила, что, согласно данным, собранным Министерством иностранных дел за ночь, среди жертв нет граждан Молдовы.

«Мы сопереживаем пострадавшим и всем, кто потерял близких в результате вчерашнего теракта», — заключила Санду.

Около восьми вечера в пятницу, 22 марта, вооруженные люди в камуфляже открыли стрельбу в концертном зале «Крокус-Сити-Холл» в подмосковном Красногорске. Они прорвались в зрительный зал, расстреливая людей в упор и бросая зажигательные шашки. Позднее в здании начался пожар, который привел к обрушению кровли. По последним данным Следственного комитета России, в результате теракта погибли более 100 человек.