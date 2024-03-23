Санду: соболезную всем семьям погибших при теракте в Москве

Около восьми вечера в пятницу, 22 марта, вооруженные люди в камуфляже открыли стрельбу в концертном зале «Крокус-Сити-Холл» в подмосковном Красногорске. Они прорвались в зрительный зал, расстреливая людей в упор и бросая зажигательные шашки. Позднее в здании начался пожар, который привел к обрушению кровли. По последним данным Следственного комитета России, в результате теракта погибли более 100 человек.