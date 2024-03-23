Паскару: съезд социалистов сплотит партию

В последние годы в Партия социалистов была под сильным прессингом из-за политических репрессий и уголовных дел против ее депутатов, но ситуация меняется, и у социалистов есть хорошие шансы на президентских выборах, заявил в комментарии для Sputnik Молдова экс-депутат парламента, политолог Николай Паскару.
«Этот съезд должен сплотить партию. Я уверен в ПСРМ, потому что это команда государственников, молдовенистов, которые любят свою страну. У этой партии есть большой опыт и хорошие специалисты, которые работали прекрасно в парламенте. Если сравнивать нынешний период с временем правления ПСРМ, то PAS уступает по всем пунктам», — отметил Паскару.
По словам политолога, многие люди надеются, что социалистам удастся объединить страну и получить хорошие результаты на выборах.
«Надеемся на хорошие народные программы, которые смогут изменить ситуацию в стране, смогут помочь людям построить страну и провести безболезненно реформы», — заявил Паскару.
Напомним, внеочередной съезд ПСРМ проходит 23 марта. В мероприятии принимают участие делегаты со всей страны.