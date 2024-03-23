Паскару: съезд социалистов сплотит партию

«Этот съезд должен сплотить партию. Я уверен в ПСРМ, потому что это команда государственников, молдовенистов, которые любят свою страну. У этой партии есть большой опыт и хорошие специалисты, которые работали прекрасно в парламенте. Если сравнивать нынешний период с временем правления ПСРМ, то PAS уступает по всем пунктам», — отметил Паскару.