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Васнецов: дружественный народ Молдовы вместе со россиянами переживает этот трудный час

Чрезвычайный и полномочный посол России в Кишиневе Олег Васнецов дал комментарий Sputnik Молдова.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 23 мар — Sputnik. Трагедия, произошедшая в Подмосковье в пятницу, теракт в «Крокус Сити Холл», в результате которого погибли и пострадали невинные люди, не оставила равнодушным все мировое сообщество, отметил в комментарии для Sputnik Молдова чрезвычайный и полномочный посол России в Молдове Олег Васнецов.

«Дружественный молдавский народ вместе со всеми россиянами переживает этот трудный час. Мы наблюдаем как люди продолжают приходить к зданию Посольства с цветами, чтобы почтить память жертв и осудить бесчеловечный акт терроризма», — заявил дипломат.

Он также выразил признательность всем «неравнодушным гражданам, кто разделяет горечь произошедшей трагедии, безвозвратно унесшей многочисленные человеческие жизни».