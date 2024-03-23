Васнецов: дружественный народ Молдовы вместе со россиянами переживает этот трудный час

КИШИНЕВ, 23 мар — Sputnik. Трагедия, произошедшая в Подмосковье в пятницу, теракт в «Крокус Сити Холл», в результате которого погибли и пострадали невинные люди, не оставила равнодушным все мировое сообщество, отметил в комментарии для Sputnik Молдова чрезвычайный и полномочный посол России в Молдове Олег Васнецов.