Лукашенко предложил Путину любую помощь в связи с терактом в Подмосковье

После того, как появились первые сообщения о трагедии, белорусы начали массово приходить к посольству РФ в Беларуси, чтобы выразить соболезнования. Они несли цветы и лампады. В субботу жители республики продолжили идти к посольству, чтобы выразить сочувствие и поддержку российскому народу в связи с терактом.