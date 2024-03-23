Лукашенко предложил Путину любую помощь в связи с терактом в Подмосковье

МИНСК, 23 мар — Sputnik. Белорусский лидер Александр Лукашенко во время разговора с президентом РФ Владимиром Путиным предложил любую необходимую помощь в связи с терактом в «Крокус сити холле», сообщили в пресс-службе Кремля.
«Президент Беларуси Александр Лукашенко позвонил Владимиру Путину и выразил глубокие соболезнования в связи с чудовищным террористическим актом в “Крокус Сити Холл”, передал слова поддержки и сочувствия родным погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим. Подчеркнуто, что граждане Беларуси солидарны с народом России в этот скорбный час. Предложена любая необходимая помощь», — говорится в сообщении.
В свою очередь, российский лидер проинформировал белорусского коллегу о задержании террористов, которые участвовали в атаке в концертном зале, и о действиях следствия. Главы государств подтвердили готовность к продолжению тесного взаимодействия в борьбе с терроризмом.
Террористическая атака.
Около восьми часов вечера в пятницу злоумышленники в камуфляже открыли огонь в концертном зале «Крокус Сити Холл», позднее в здании начался пожар, который привел к обрушению кровли.
По последним данным СК РФ, в результате теракта 115 человек погибли, их количество еще может возрасти. Известно, что белорусский гражданин 1981 года рождения находится в крайне тяжелом состоянии в Боткинской больнице, ему оказывают всю необходимую помощь.
Также родственники ищут гражданина республики, который перестал выходить на связь после теракта. Они обратились в посольство Беларуси в РФ.
Пресс-служба Кремля сообщила, что директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в осуществлении теракта.
Террористы имели контакты на Украине и после совершения преступления планировали пересечь российско-украинскую границу, но были задержаны. Сообщалось, что сотрудники белорусских спецслужб оказывали содействие своим российским коллегам в задержании преступников.
Реакция белорусов.
После того, как появились первые сообщения о трагедии, белорусы начали массово приходить к посольству РФ в Беларуси, чтобы выразить соболезнования. Они несли цветы и лампады. В субботу жители республики продолжили идти к посольству, чтобы выразить сочувствие и поддержку российскому народу в связи с терактом.