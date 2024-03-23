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Беглов возложил цветы к стихийному мемориалу на Васильевском острове

Александр Бельский и Александр Беглов возложили цветы к стихийному мемориалу, который организовали на стрелке Васильевского острова после теракта в Подмосковье.

Источник: РИА "Новости"

Губернатор Петербурга Александр Беглов, а также председатель Законодательного собрания Александр Бельский возложили цветы к стихийному мемориалу, который организовали на стрелке Васильевского острова после теракта в Подмосковье.

По словам главы города, выразить поддержку семьям погибших и раненых пришли ветераны, молодые люди.

«Выражаю от имени правительства Петербурга соболезнования всем родным и близким пострадавших. Наш ответ этому теракту — наше спокойствие и наша сплочённость, единение нашего народа. Санкт-Петербург сегодня вместе со всей страной. Мы приняли все меры, усилили безопасность. Мы готовы оказать необходимую помощь жителям Москвы и Подмосковья», — сказал Александр Беглов.

Напомним, что теракт произошёл в концертном зале «Крокус сити холл» вечером 22 марта. Вооружённые люди ворвались в здание и начали расстреливать зрителей. Позднее в здании начался пожар. По последним данным, погибли 115 человек.