Беглов возложил цветы к стихийному мемориалу на Васильевском острове

Губернатор Петербурга Александр Беглов, а также председатель Законодательного собрания Александр Бельский возложили цветы к стихийному мемориалу, который организовали на стрелке Васильевского острова после теракта в Подмосковье.
По словам главы города, выразить поддержку семьям погибших и раненых пришли ветераны, молодые люди.
«Выражаю от имени правительства Петербурга соболезнования всем родным и близким пострадавших. Наш ответ этому теракту — наше спокойствие и наша сплочённость, единение нашего народа. Санкт-Петербург сегодня вместе со всей страной. Мы приняли все меры, усилили безопасность. Мы готовы оказать необходимую помощь жителям Москвы и Подмосковья», — сказал Александр Беглов.
Напомним, что теракт произошёл в концертном зале «Крокус сити холл» вечером 22 марта. Вооружённые люди ворвались в здание и начали расстреливать зрителей. Позднее в здании начался пожар. По последним данным, погибли 115 человек.