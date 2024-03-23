Беглов возложил цветы к стихийному мемориалу на Васильевском острове

«Выражаю от имени правительства Петербурга соболезнования всем родным и близким пострадавших. Наш ответ этому теракту — наше спокойствие и наша сплочённость, единение нашего народа. Санкт-Петербург сегодня вместе со всей страной. Мы приняли все меры, усилили безопасность. Мы готовы оказать необходимую помощь жителям Москвы и Подмосковья», — сказал Александр Беглов.