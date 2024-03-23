Посол Узбекистана в Саудовской Аравии завершил свою миссию

ТАШКЕНТ, 23 марта — Sputnik. Посол Узбекистана Улугбек Максудов завершил свою дипломатическую миссию в Саудовской Аравии, сообщает ИА «Дунё».
На этой должности он проработал с мая 2018 года.
Как отметили на прошедших прощальных встречах с официальными лицами королевства, в последние годы значительно активизировались узбекско-саудовские отношения.
17 — 18 августа 2022 года состоялся исторический по содержанию и итогам государственный визит Шавката Мирзиёева в Саудовскую Аравию.
19 июля 2023 года президент Узбекистана совершил рабочий визит в королевство для участия в первом в истории Саммите стран Центральной Азии и членов Совета сотрудничества арабских государств Залива в городе Джидде.
Благодаря этим визитам, за короткое время двусторонние отношения приобрели динамичный характер по всем направлениям взаимодействия.
В настоящее время идет интенсивная подготовка к проведению в Ташкенте Второй встречи министров иностранных дел, а в 2025 году — Саммита глав государств Стратегического диалога «Совет сотрудничества арабских государств залива — Центральная Азия».
Стороны уделяли особое внимание торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству. В каждой из стран поочередно проведены 8 бизнес-форумов с участием ведущих узбекских и саудовских компаний, экспортеров и импортеров. Успешно проведены 3 заседания узбекско-саудовского Делового совета — в Бухаре, Ташкенте и Эр-Рияде.
В настоящее время общий объем инвестиций Саудовской Аравии в экономику Узбекистана оценивается более чем в 30 миллиардов долларов. Ожидается активное участие саудовского бизнеса в предстоящем
Ранее мы сообщали, что Узбекистан назначил первого посла страны в Венгрии. Им стал Ойбек Шахавдинов.