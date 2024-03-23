Аксенов высказался о задержании подозреваемых в совершении теракта в Подмосковье

Теракт произошел вечером 22 марта в подмосковном Красногорске. Как сообщат KP.RU, в результате, по последним данным, погибли 143 человека. По подозрению в причастности к этому преступлению задержали 11 человек, в том числе четырех непосредственных участников. Боевиков поймали в Брянской области. Они пытались покинуть территорию России через границу с Украиной.