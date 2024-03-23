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Аксенов высказался о задержании подозреваемых в совершении теракта в Подмосковье

Аксенов прокомментировал задержание 11 причастных к теракту в Подмосковье.

Источник: Комсомольская правда

Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал задержание причастных к теракту, который произошел в Московской области в пятницу, 22 марта. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

Теракт произошел вечером 22 марта в подмосковном Красногорске. Как сообщат KP.RU, в результате, по последним данным, погибли 143 человека. По подозрению в причастности к этому преступлению задержали 11 человек, в том числе четырех непосредственных участников. Боевиков поймали в Брянской области. Они пытались покинуть территорию России через границу с Украиной.

Аксенов отметил, что задержавшие подозреваемых силовики сработали оперативно.

— Твари пытались сбежать на Украину, откуда, видимо, и координировались их действия, — подчеркнул он.

Глава Крыма назвал киевский режим террористическим. По его словам, такая сущность украинских властей ни у кого не вызывает сомнений. Аксенов подчеркнул, что часть населения этой страны одобряет методы террора.