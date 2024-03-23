Путин назвал кровавым и варварским теракт в «Крокус Сити Холле»

После теракта были задержаны 11 человек, напомнил президент России. «Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины», — сказал Путин. По его словам, теперь главное — не дать «тем, кто стоит за кровавой бойней», совершить новые преступления. «Мы установим и покараем каждого, кто готовил этот удар по России», — сказал президент.