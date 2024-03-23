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Токаев переговорил по телефону с Путиным

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Источник: t.me/aqorda_resmi

Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с президентом России Владимиром Путиным. В ходе разговора Президент Касым-Жомарт Токаев от имени всех казахстанцев выразил глубокие соболезнования Президенту Владимиру Путину и братскому российскому народу в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате теракта в Подмосковье.

Глава нашего государства решительно осудил жестокий акт насилия в отношении мирных граждан и вновь подтвердил солидарность с Россией в вопросах борьбы против терроризма. В свою очередь Владимир Путин поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за слова поддержки.

Путин Владимир