Токаев переговорил по телефону с Путиным

Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с президентом России Владимиром Путиным. В ходе разговора Президент Касым-Жомарт Токаев от имени всех казахстанцев выразил глубокие соболезнования Президенту Владимиру Путину и братскому российскому народу в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате теракта в Подмосковье.