Путин заявил, что для террористов из «Крокуса» с украинской стороны готовили «окно»

«Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где, по предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы», — указал Путин.
Глава государства напомнил, что всего задержаны 11 человек, среди них четверо непостредственных исполнителей теракта.
«Повторю: следственный и правоохранительные органы сделают всё, чтобы установить все детали преступления, но уже очевидно, что мы столкнулись не просто с тщательно, цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных беззащитных людей», — подчеркнул российский лидер.
Стрельба в «Крокус Сити Холле» произошла вечером в пятницу, 22 марта. В концертном зале должно было пройти выступление группы «Пикник». Позднее вспыхнул пожар, по словам очевидцев, неизвестные подожгли зал. Площадь возгорания достигала почти 13 тыс. кв. м, сейчас огонь локализован. Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). По последним данным СК РФ, число погибших превысило 115 человек.
Минздрав Подмосковья 23 марта опубликовал обновленный список пострадавших, в котором числится 121 человек, из них госпитализированы 107. По последним данным, в тяжелом состоянии находятся 44 человека, состояние еще 16 оценивается как крайне тяжелое.
Мэр Москвы Сергей Собянин также дал распоряжение оказать всю необходимую помощь всем, кто пострадал во время стрельбы в концертном зале. Работает несколько горячих линий для поддержки и помощи населению столицы и Московской области.
Также 23 марта глава ФСБ РФ Александр Бортников доложил президенту России о задержании 11 человек, включая четырех террористов, непосредственно участвовавших в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Согласно сообщению СК, последние были задержаны в Брянской области, недалеко от границы с Украиной.