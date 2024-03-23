Путин заявил, что для террористов из «Крокуса» с украинской стороны готовили «окно»

«Повторю: следственный и правоохранительные органы сделают всё, чтобы установить все детали преступления, но уже очевидно, что мы столкнулись не просто с тщательно, цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных беззащитных людей», — подчеркнул российский лидер.