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Партия социалистов избрала новое руководство

КИШИНЕВ, 23 мар — Sputnik. В субботу на XIX внеочередном съезде Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) исполнительный секретарь политформирования Игорь Додон был единогласно избран председателем формирования.

Источник: Sputnik.md

На съезде был также избран новый состав Политического исполнительного комитета ПСРМ в количестве 9 человек:

  • Игорь Додон, председатель партии;
  • Влад Батрынча, ответственный за парламентскую деятельность;
  • Ольга Чеботарь, ответственная за внешнюю деятельность партии;
  • Григорий Новак, ответственный за центральную зону страны;
  • Адела Рэйляну, ответственная за медийную деятельность партии;
  • Владимир Односталко, ответственный за южную зону страны;
  • Алёна Пелипецкая, ответственная за северную зону страны;
  • Григорий Узун, представитель Гагаузии;
  • Екатерина Медведева, лидер «Молодой гвардии».

Пост почетного председателя политформирования будет занимать Зинаида Гречаная.

В съезде приняли участие 204 делегата со всех районов страны.