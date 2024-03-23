Партия социалистов избрала новое руководство

На съезде был также избран новый состав Политического исполнительного комитета ПСРМ в количестве 9 человек:
- Игорь Додон, председатель партии;
- Влад Батрынча, ответственный за парламентскую деятельность;
- Ольга Чеботарь, ответственная за внешнюю деятельность партии;
- Григорий Новак, ответственный за центральную зону страны;
- Адела Рэйляну, ответственная за медийную деятельность партии;
- Владимир Односталко, ответственный за южную зону страны;
- Алёна Пелипецкая, ответственная за северную зону страны;
- Григорий Узун, представитель Гагаузии;
- Екатерина Медведева, лидер «Молодой гвардии».
Пост почетного председателя политформирования будет занимать Зинаида Гречаная.
В съезде приняли участие 204 делегата со всех районов страны.