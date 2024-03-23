Клишас: решение КС по смертной казни не предполагает отмену моратория в отдельных случаях

Ранее некоторые политики выступили с предложением вернуть в России смертную казнь. В частности, глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев сказал журналистам, что тема введения в РФ смертной казни за терроризм будет глубоко и содержательно проработана, чтобы в итоге принять в этом вопросе решение, отвечающее ожиданиям общества. Глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий после теракта в «Крокус сити холле» написал в своем телеграм-канале, что в таких случаях можно и нужно сделать исключение из моратория на ее применение.