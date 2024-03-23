Клишас: решение КС по смертной казни не предполагает отмену моратория в отдельных случаях

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Решение Конституционного суда России по смертной казни не подразумевает каких-либо исключений и возможности отмены моратория в отдельных случаях. Об этом ТАСС сказал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, комментируя многочисленные предложения российских политиков о возврате смертной казни после теракта в «Крокус сити холле».
«Решение КС исключений не содержит», — сказал сенатор.
Ранее Клишас заявлял, что возврат к смертной казни при действующей конституции невозможен. Он указывал при этом на соответствующую позицию председателя Конституционного суда РФ Валерия Зорькина. «Ничего не поменялось», — сказал глава комитета Совфеда по законодательству.
В Telegram-канале парламентарий написал, что ни Госдума, ни Совет Федерации «не могут преодолеть решения Конституционного суда РФ по вопросу о смертной казни».
Выступая в июне 2022 года с лекцией на Петербургском международном юридическом форуме, Зорькин заявил, что возвращение смертной казни в России может состояться только в случае принятия новой Конституции РФ, другой путь невозможен.
Реакция на теракт
Ранее некоторые политики выступили с предложением вернуть в России смертную казнь. В частности, глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев сказал журналистам, что тема введения в РФ смертной казни за терроризм будет глубоко и содержательно проработана, чтобы в итоге принять в этом вопросе решение, отвечающее ожиданиям общества. Глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий после теракта в «Крокус сити холле» написал в своем телеграм-канале, что в таких случаях можно и нужно сделать исключение из моратория на ее применение.