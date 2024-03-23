Польша направит больше военнослужащих на свои восточные границы

«Мы будем усиливать присутствие Войска Польского в Подляском, Люблинском, Варминьско-Мазурском и Подкарпатском воеводствах, во всех приграничных воеводствах», — приводит слова главы польского оборонного ведомства агентство РАР. Он подчеркнул, что речь идет о постоянном присутствии армии на границах с РФ, Литвой, Белоруссией и Украиной для поддержки погранслужбы. Министр объявил, что правительство страны выделит 1 млрд злотых (около $250 млн) на создание соответствующей инфраструктуры для размещения военнослужащих на приграничных территориях.