Бастрыкин поручил наградить участвовавших в спасении граждан из «Крокуса»

«При расследовании уголовного дела о теракте … особое внимание уделять установлению личностей каждого, кто участвовал в оказании помощи и спасении граждан. Для дальнейшего рассмотрения вопроса о награждении их ведомственными наградами», — говорится в сообщении.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером в пятницу, 22 марта. Несколько мужчин в камуфляже ворвались в здание и открыли огонь по людям, после прозвучало несколько взрывов, и начался пожар. По последним данным, опубликованным Следственным комитетом, жертвами теракта стали 133 человека.