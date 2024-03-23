СВО на Украине стала войной с Западом

Конечно, Запад готовил ВСУ к войне все предшествовавшие 2022-му восемь лет, но его военная, разведывательная и финансовая помощь в последние два года стала решающим фактором для продолжения Украиной боевых действий. И не просто продолжения: если в конце 2022-го у Запада появилась даже надежда на успех украинского контрнаступления, то с лета прошлого года все сводится просто к тактике затягивания войны. Поставки западного оружия служат только одной цели: не дать Украине проиграть, как можно больше измотать Россию, попытаться сделать для нее цену победы слишком большой — в надежде на то, что русские «обломаются», отступятся и остановятся, а то и скатятся во внутренние междоусобицы и смуту.