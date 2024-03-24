В Белом доме утверждают, что Киев не имеет отношения к теракту в Красногорске

ВАШИНГТОН, 24 марта. /ТАСС/. Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон выступила в субботу с утверждением, что Украина не имеет отношения к теракту в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл».
«Полную ответственность за эту атаку несет [запрещенная в РФ террористическая группировка] “Исламское государство”. Не было никакой причастности Украины», — привело слова Уотсон агентство Reuters.
Госдепартамент США ранее в субботу утверждал, что американские власти заблаговременно предоставили России сведения о готовившемся теракте. В пятницу аналогичную версию изложила Уотсон. В связи с ее заявлением источник в российской спецслужбе подтвердил ТАСС, что «такая информация действительно поступала». Вместе с тем он подчеркнул, что «она содержала общий характер, без какой-либо конкретизации».