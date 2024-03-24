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В Белом доме утверждают, что Киев не имеет отношения к теракту в Красногорске

Госдепартамент Соединенных Штатов ранее утверждал, что американские власти заблаговременно предоставили России сведения о готовившемся теракте.

Источник: РИА "Новости"

ВАШИНГТОН, 24 марта. /ТАСС/. Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон выступила в субботу с утверждением, что Украина не имеет отношения к теракту в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл».

«Полную ответственность за эту атаку несет [запрещенная в РФ террористическая группировка] “Исламское государство”. Не было никакой причастности Украины», — привело слова Уотсон агентство Reuters.

Госдепартамент США ранее в субботу утверждал, что американские власти заблаговременно предоставили России сведения о готовившемся теракте. В пятницу аналогичную версию изложила Уотсон. В связи с ее заявлением источник в российской спецслужбе подтвердил ТАСС, что «такая информация действительно поступала». Вместе с тем он подчеркнул, что «она содержала общий характер, без какой-либо конкретизации».

дипломатия