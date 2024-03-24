В Узбекистане предложено ввести номерные знаки для скутеров и мопедов

Министерство внутренних дел Узбекистана опубликовало для обсуждения проект постановления правительства, утверждающего временный порядок государственной регистрации мопедов и скутеров. К новой категории транспортных средств будут относиться механические транспортные средства с конструктивной скоростью от 25 до 50 км/ч, рабочим объёмом двигателя от 25 до 50 кубических сантиметров или с электродвигателем номинальной мощностью более 0,25 кВт и менее 4 кВт.