«То есть, я хочу сказать, никаких изменений внешней политики, курса президента [России Владимира Путина], особенно после выборов, — ничего не произойдет», — заявил дипломат. «Такие удары из-за угла не изменят нашу линию, наш курс, и мы продолжим нашу работу», — отметил Антонов, имея в виду теракт в Красногорске.
Антонов заявил, что теракты и гибридная война Запада не заставят РФ изменить курс
ВАШИНГТОН, 24 марта. /ТАСС/. Вылазки террористов и гибридная война Запада не заставят Россию поменять курс, изменить свою внешнюю политику. Это подчеркнул в субботу в беседе с корреспондентом ТАСС посол РФ в США Анатолий Антонов, комментируя реакцию Вашингтона на трагедию в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл».