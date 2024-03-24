Антонов заявил, что теракты и гибридная война Запада не заставят РФ изменить курс

«То есть, я хочу сказать, никаких изменений внешней политики, курса президента [России Владимира Путина], особенно после выборов, — ничего не произойдет», — заявил дипломат. «Такие удары из-за угла не изменят нашу линию, наш курс, и мы продолжим нашу работу», — отметил Антонов, имея в виду теракт в Красногорске.