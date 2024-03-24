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В Словакии состоится второй тур выборов президента

Председатель парламента Словакии Петер Пеллегрини и бывший министр иностранных дел Иван Корчок выходят во второй тур выборов президента. Ни один из кандидатов не набрал больше порога в 50%, чтобы стать президентом по итогам первого тура.

Источник: AP 2023

По данным Статистического управления Словакии, господин Корчок получает 42,45% голосов по итогам подсчета 99,86% протоколов, передает агентство TASR. Господин Пеллегрини получает 37,08%. Явка составила 51,88%. Экзит-полы ранее прогнозировали, что кандидаты выйдут во второй тур выборов. Он состоится 6 апреля.

Петер Пеллегрини — кандидат от партии «Глас», которая входит в правительственную коалицию. Иван Корчок работал министром иностранных дел в 2020—2022 годах. До этого был послом Словакии в США.