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Дональд Трамп выиграл республиканские праймериз в Луизиане

Промежуточные внутрипартийные выборы республиканцев в Луизиане завершились победой 45-го президента США Дональда Трампа. Иного результата быть не могло — все конкуренты-однопартийцы политика давно сняли свои кандидатуры, сообщило агентство Associated Press.

Источник: Reuters

По данным издания, на территории штата в субботу также прошли и демократические праймериз. Там прогнозируемое большинство голосов досталось действующему американскому лидеру Джозефу Байдену. Несмотря на то, что исход промежуточных выборов в оставшихся штатах прогнозируем, эксперты продолжают наблюдать за праймериз и изучать их на предмет явки или признаков протеста избирателей, подчеркнули в AP.

В преддверии ноябрьских выборов Байден и Трамп продолжают обмениваться взаимными оскорблениями, подогревая электорат. Так, бывший глава Белого дома назвал конкурента президентом с самым низким IQ за всю историю США. Кандидат от демократов в ответ обвинил предшественника в «преклонении» перед Владимиром Путиным.