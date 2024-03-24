Дональд Трамп выиграл республиканские праймериз в Луизиане

По данным издания, на территории штата в субботу также прошли и демократические праймериз. Там прогнозируемое большинство голосов досталось действующему американскому лидеру Джозефу Байдену. Несмотря на то, что исход промежуточных выборов в оставшихся штатах прогнозируем, эксперты продолжают наблюдать за праймериз и изучать их на предмет явки или признаков протеста избирателей, подчеркнули в AP.
В преддверии ноябрьских выборов Байден и Трамп продолжают обмениваться взаимными оскорблениями, подогревая электорат. Так, бывший глава Белого дома назвал конкурента президентом с самым низким IQ за всю историю США. Кандидат от демократов в ответ обвинил предшественника в «преклонении» перед Владимиром Путиным.