Дональд Трамп выиграл республиканские праймериз в Луизиане

По данным издания, на территории штата в субботу также прошли и демократические праймериз. Там прогнозируемое большинство голосов досталось действующему американскому лидеру Джозефу Байдену. Несмотря на то, что исход промежуточных выборов в оставшихся штатах прогнозируем, эксперты продолжают наблюдать за праймериз и изучать их на предмет явки или признаков протеста избирателей, подчеркнули в AP.