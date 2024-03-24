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Лукашенко отметил наличие большого потенциала для развития сотрудничества со Шри-Ланкой

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Ранила Викрамасингхе с 75-летием. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: AP 2023

«Сегодня Шри-Ланка является хорошим примером реализации экономических реформ, направленных на улучшение качества жизни населения. В этом стремлении Вы можете всегда рассчитывать на Республику Беларусь. Убежден, что потенциал двустороннего сотрудничества еще далеко не исчерпан и вместе мы сможем вывести белорусско-ланкийское взаимодействие на новый уровень», — говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко отметил, что Беларусь обладает компетенциями в таких отраслях, как машиностроение, металло- и деревообработка, электроэнергетика, нефтехимия, фармацевтика, и готова оказывать содействие Шри-Ланке в укреплении продовольственной безопасности, осуществлять поставки сельскохозяйственной техники, делиться технологиями.

Лукашенко Александр