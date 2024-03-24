Лукашенко отметил наличие большого потенциала для развития сотрудничества со Шри-Ланкой

«Сегодня Шри-Ланка является хорошим примером реализации экономических реформ, направленных на улучшение качества жизни населения. В этом стремлении Вы можете всегда рассчитывать на Республику Беларусь. Убежден, что потенциал двустороннего сотрудничества еще далеко не исчерпан и вместе мы сможем вывести белорусско-ланкийское взаимодействие на новый уровень», — говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко отметил, что Беларусь обладает компетенциями в таких отраслях, как машиностроение, металло- и деревообработка, электроэнергетика, нефтехимия, фармацевтика, и готова оказывать содействие Шри-Ланке в укреплении продовольственной безопасности, осуществлять поставки сельскохозяйственной техники, делиться технологиями.