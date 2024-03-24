Экс-мэр Красноярска Ерёмин эмоционально отреагировал на теракт в «Крокусе»

«Русские люди могут стерпеть многое, но не такое варварство. Чудовищное происшествие, из-за которого весь день в голове только один вопрос — твари, что ж вы натворили-то? После обращения президента немного отпустило — этих дьяволов задержали», — высказался Сергей Ерёмин.