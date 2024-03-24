Экс-мэр Красноярска Ерёмин эмоционально отреагировал на теракт в «Крокусе»

Депутат Госдумы и бывший мэр Красноярска Сергей Ерёмин эмоционально отреагировал на теракт в «Крокус Сити Холле» Подмосковья. Он написал в своём telegram-канале, что такие чудовищные происшествия нельзя оставлять без внимания.
Ерёмин пишет, что никогда не видел Москву такой напуганной, но при этом единой: тысячи людей несут цветы в память о погибших, сдают кровь и собирают помощь для пострадавших.
«Русские люди могут стерпеть многое, но не такое варварство. Чудовищное происшествие, из-за которого весь день в голове только один вопрос — твари, что ж вы натворили-то? После обращения президента немного отпустило — этих дьяволов задержали», — высказался Сергей Ерёмин.
Напомним, вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» Подмосковья произошёл чудовищный теракт. Группа вооруженных боевиков открыла огонь по посетителям концертного зала. По данным СК, погибли 133 человека, а больше 100 пострадали. Правоохранители задержали террористов, в настоящий момент проводится расследование. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура.