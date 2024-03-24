«Пусть враги знают: мы не простим!»: губернатор Челябинской области обратился к южноуральцам в день траура

24 марта в России день национального траура в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске. Челябинская область скорбит вместе со всей страной. Отменены все развлекательные и увеселительные мероприятия, над административными зданиями в регионе приспущены государственные флаги. В городах области образовались стихийные мемориалы, куда южноуральцы несут цветы, свечи, игрушки. Медиаэкраны и билборды на дорогах сменили надписи на «Скорбим. 22.03.2024».
— Мы чтим память жертв трагедии в «Крокус Сити Холл», среди которых и наш земляк. Этот чудовищный теракт, расправа над беззащитными людьми, должен был нас напугать, разобщить, ослабить. Не получится. Самые сложные испытания мы всегда проходили вместе, объединялись. Так будет и сейчас. Вечная память погибшим. Здоровья раненным. Сил и терпения родным. И пусть враги знают: мы не простим! — обратился губернатор Челябинской области в день национального траура.