В российском городе Туле появится узбекский торговый дом

ТАШКЕНТ, 24 марта — Sputnik. В городе Тула может открыться узбекский торговый дом. Данную возможность, а также перспективы развития сотрудничества между республикой и еще одним российским регионом обсудили на встрече в Туле губернатор области Алексей Дюмин, замминистра промышленности и торговли Алексей Груздев и торговые представители России в иностранных государствах, сообщает пресс-служба Торгпредства РФ В РУз.