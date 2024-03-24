Ричмонд
+4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В российском городе Туле появится узбекский торговый дом

Торгпред России в РУз Константин Злыгостев предложил три направления для развития сотрудничества Тульской области и Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 24 марта — Sputnik. В городе Тула может открыться узбекский торговый дом. Данную возможность, а также перспективы развития сотрудничества между республикой и еще одним российским регионом обсудили на встрече в Туле губернатор области Алексей Дюмин, замминистра промышленности и торговли Алексей Груздев и торговые представители России в иностранных государствах, сообщает пресс-служба Торгпредства РФ В РУз.

Рабочая встреча была посвящена перспективам развития внешнеторгового сотрудничества Тульской области с зарубежными странами.

Отмечается, что в мероприятии также приняли участие ведущие экспортоориентированные компании региона.

«Программа мероприятия включала выступления Торговых представителей России в Узбекистане, Белоруссии, Турции и ОАЭ», — говорится в сообщении.

В частности Торгпред России в Узбекистане Константин Злыгостев предложил три направления для развития сотрудничества Тульской области и Республики Узбекистан.

Это:

  • Открытие шоу-рума региона в дни «ИННОПРОМ. Центральная Азия»;
  • Открытие узбекского торгового дома в городе Туле;
  • Обмен опытом между ОЭЗ «Узловая» и узбекскими свободными экономическими зонами.