В российском городе Туле появится узбекский торговый дом

ТАШКЕНТ, 24 марта — Sputnik. В городе Тула может открыться узбекский торговый дом. Данную возможность, а также перспективы развития сотрудничества между республикой и еще одним российским регионом обсудили на встрече в Туле губернатор области Алексей Дюмин, замминистра промышленности и торговли Алексей Груздев и торговые представители России в иностранных государствах, сообщает пресс-служба Торгпредства РФ В РУз.
Рабочая встреча была посвящена перспективам развития внешнеторгового сотрудничества Тульской области с зарубежными странами.
Отмечается, что в мероприятии также приняли участие ведущие экспортоориентированные компании региона.
«Программа мероприятия включала выступления Торговых представителей России в Узбекистане, Белоруссии, Турции и ОАЭ», — говорится в сообщении.
В частности Торгпред России в Узбекистане Константин Злыгостев предложил три направления для развития сотрудничества Тульской области и Республики Узбекистан.
Это:
- Открытие шоу-рума региона в дни «ИННОПРОМ. Центральная Азия»;
- Открытие узбекского торгового дома в городе Туле;
- Обмен опытом между ОЭЗ «Узловая» и узбекскими свободными экономическими зонами.