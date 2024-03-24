Молдова примет участие в Конференции комитетов по делам сообщества парламентов ЕС

Участники встречи заслушают полугодовой отчет COSAC о роли и работе европейских парламентов с 2019 по 2024 годы и перспектив стратегической повестки на 2024−2029 годы. Также в отчете будут рассматриваться вопросы, касающиеся гендерной политики и представительства женщин и мужчин в парламентах.