Молдова примет участие в Конференции комитетов по делам сообщества парламентов ЕС

КИШИНЕВ, 24 мар — Sputnik. Депутат парламента Молдовы от партии «Действие и солидарность» (PAS) Ина Кошеру примет участие в конференции глав комитетов парламентов государств-членов Европейского союза, ответственных за взаимодействие внутри ЕС (COSAC). В молдавском парламенте Кошеру возглавляет комиссию по внешней политике и европейской интеграции.
Участники встречи заслушают полугодовой отчет COSAC о роли и работе европейских парламентов с 2019 по 2024 годы и перспектив стратегической повестки на 2024−2029 годы. Также в отчете будут рассматриваться вопросы, касающиеся гендерной политики и представительства женщин и мужчин в парламентах.
Также в рамках форума будут обсуждаться проблемы стратегической автономии, ее конкурентоспособности и устойчивости.
В то же время на полях конференции Кошеру проведет двусторонних встреч с официальными лицами и коллегами из разных стран.
Мероприятие пройдет с 24 по 26 марта в Брюсселе в здании Европейского парламента.
COSAC — это форум, созданный в 1989 году для сотрудничества, обмена информацией и передовой практики между национальными парламентами стран-членов ЕС и Европейским парламентом.