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Бектенов посетил посольство России в Астане

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов посетил посольство России, где сделал запись в книге соболезнований, сообщает Zakon.kz.

Источник: primeminister.kz

Книга соболезнований открыта в связи с террористическим актом, совершенным в развлекательном комплексе «Крокус Сити Холл» в Москве, говорится на сайте правительства РК.

«Ранее глава правительства направил телеграмму соболезнования и слова поддержки председателю правительства России Михаилу Мишустину и семьям погибших», — сообщили в пресс-службе Кабмина.

23 марта в ходе разговора президент Касым-Жомарт Токаев от имени всех казахстанцев выразил глубокие соболезнования Владимиру Путину и братскому российскому народу в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате теракта в Подмосковье.

Чтобы детально разобраться, как действовать во время теракта, корреспондент Zakon.kz поговорила с сотрудником Контртеррористического комитета, который рассказал, как вести себя при таких ситуациях.

22 марта в партер «Крокус Сити Холла» ворвались люди в камуфляже и открыли стрельбу из автоматического оружия. Стрельба началась за несколько минут до концерта рок-группы «Пикник».

По последним данным, число пострадавших в результате теракта увеличилось до 152 человек. Cреди пострадавших — пятеро детей. В медицинские учреждения доставлены и госпитализированы 114 человек. Погибли 133 человека, в том числе трое детей.

Все четверо исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» найдены и задержаны, они пытались скрыться, сообщил президент РФ Владимир Путин во время своего обращения к народу. Также он заявил, что 24 марта объявлен день траура.