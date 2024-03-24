Губернатор обратился к воронежцам в День общенационального траура по жертвам теракта в «Крокусе»

— Мы скорбим о жертвах жесточайшего теракта, произошедшего в «Крокусе». От себя лично и от лица жителей Воронежской области еще раз выражаю соболезнования каждому, кого коснулась эта трагедия. Мы, как и вся страна, рядом с вами. Мы скорбим о погибших, с надеждой ждем известий о состоянии пострадавших.