Лукашенко обратился к работникам ЖКХ

24 марта в Беларуси профессиональный праздник отмечают работники бытового обслуживания населения и ЖКХ.
С праздником их поздравил президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили в пресс-службе президента.
Он отметил, что люди этих профессий «делают нашу жизнь более комфортной, удобной и уютной, создавая настроение миллионам белорусов».
Президент убежден, что работники бытового обслуживания населения и ЖКХ и дальше будут вносить весомый вклад в развитие Беларуси и благополучие народа.
«Признателен сотрудникам и ветеранам сферы услуг за высокий профессионализм, ответственность и преданность своему делу», — говорится в поздравлении.