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Лукашенко обратился к работникам ЖКХ

Лукашенко поздравил работников ЖКХ с праздником.

Источник: president.gov.by

24 марта в Беларуси профессиональный праздник отмечают работники бытового обслуживания населения и ЖКХ.

С праздником их поздравил президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили в пресс-службе президента.

Он отметил, что люди этих профессий «делают нашу жизнь более комфортной, удобной и уютной, создавая настроение миллионам белорусов».

Президент убежден, что работники бытового обслуживания населения и ЖКХ и дальше будут вносить весомый вклад в развитие Беларуси и благополучие народа.

«Признателен сотрудникам и ветеранам сферы услуг за высокий профессионализм, ответственность и преданность своему делу», — говорится в поздравлении.

ЖКХ
Лукашенко Александр
праздники