Радий Хабиров о теракте в «Крокусе»: Башкортостан скорбит вместе со всей страной

«Башкортостан скорбит вместе со всей страной. Мы отменили все развлекательные мероприятия. Жители республики несут к мемориалам цветы, свечи, игрушки. Наши мысли сегодня — с теми, кто потерял в этой трагедии родных и близких, с теми, за чьи жизни сейчас борются врачи, — написал в своих соцсетях Глава Башкортостана Радий Хабиров. — Зло должно быть наказано и обязательно будет наказано. Тем, кто хочет сломить наш дух, посеять панику, внести раздор в наше общество, не на что надеяться. Россия была и останется единой, неделимой, сильной страной».