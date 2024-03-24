Радий Хабиров о теракте в «Крокусе»: Башкортостан скорбит вместе со всей страной

«Башкортостан скорбит вместе со всей страной. Мы отменили все развлекательные мероприятия. Жители республики несут к мемориалам цветы, свечи, игрушки. Наши мысли сегодня — с теми, кто потерял в этой трагедии родных и близких, с теми, за чьи жизни сейчас борются врачи, — написал в своих соцсетях Глава Башкортостана Радий Хабиров. — Зло должно быть наказано и обязательно будет наказано. Тем, кто хочет сломить наш дух, посеять панику, внести раздор в наше общество, не на что надеяться. Россия была и останется единой, неделимой, сильной страной».
В Уфе возникли стихийные мемориалы, люди несут к ним цветы. За границей люди несут цветы к российским посольствам в знак солидарности с нашей страной. Напомним, вечером 22 марта в Красногорске неизвестные ворвались в «Крокус Сити Холл» и устроили стрельбу с поджогом. В своем обращении Владимир Путин пообещал найти и покарать каждого причастного к этой «кровавой бойне». Жертвам теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» стали 133 человека, пострадали, по последним данным минздрава России, в страшной трагедии 154 человека.