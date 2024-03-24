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Депутат Европарламента: после выборов будет создана коалиция в поддержку Молдовы

Европарламентарий заявил о намерении создать коалицию в поддержку Молдовы в будущем составе ЕП.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 24 мар — Sputnik. После выборов в Европейский парламент, которые пройдут девятого июня этого года, будет создана коалиция в поддержку Республики Молдова, заявил депутат ЕП Зигфрид Мурешан.

По его словам, данное объединение будет поддерживать Молдову в процессе переговоров для вступления в ЕС.

«Я убежден, что переговоры начнутся, они пройдут быстро, и скорость переговоров будет зависеть, прежде всего, от темпов проводимых Кишиневом», — заявил Мурешан в эфире TVR Moldova.

Он также считает, что если в ближайшие годы прогресс Молдовы сохранится на том же уровне, что наблюдался последние 3 года, то она «быстро пройдет следующие шаги» процесса евроинтеграции.

ЕС