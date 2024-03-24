Депутат Европарламента: после выборов будет создана коалиция в поддержку Молдовы

КИШИНЕВ, 24 мар — Sputnik. После выборов в Европейский парламент, которые пройдут девятого июня этого года, будет создана коалиция в поддержку Республики Молдова, заявил депутат ЕП Зигфрид Мурешан.
По его словам, данное объединение будет поддерживать Молдову в процессе переговоров для вступления в ЕС.
«Я убежден, что переговоры начнутся, они пройдут быстро, и скорость переговоров будет зависеть, прежде всего, от темпов проводимых Кишиневом», — заявил Мурешан в эфире TVR Moldova.
Он также считает, что если в ближайшие годы прогресс Молдовы сохранится на том же уровне, что наблюдался последние 3 года, то она «быстро пройдет следующие шаги» процесса евроинтеграции.