Польша перестала пропускать в Беларусь легковые авто на транзитных номерах

Ситуацию для издания прокомментировал представитель компании WESTMOTORS, которая является крупным игроком на рынке поставки авто из-за границы. По его словам, ночью 24 марта на пункт пропуска приезжал министр транспорта Польши и распорядился о недопущении пропуска автомобилей следующих в страны ЕАЭС с объемом двигателя свыше 1.9 литра, а также автомобилей стоимостью выше 50 000 евро независимо от объема двигателя. Что касается требуемого документа, то предоставить его будет проблематично, так как «единичные поставки для физических лиц не имеют никакой связи с заводами-изготовителями».