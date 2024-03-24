Польша перестала пропускать в Беларусь легковые авто на транзитных номерах

Польша перестала выпускать в Беларусь транзитные автомобили с объемом двигателя более 1,9 литра, пишет s13.ru. Отмечается, что ограничение затрагивает автомобили BMW и концерна VAG (Volkswagen, Audi, Seat, Škoda и др.).
Сообщается, что владельцы авто должны показать на таможне документ от производителя, который подтверждает право на экспорт автомобиля за пределы ЕС. В документе должно быть написано, что производитель знает продавца и покупателя. А также, что сделка не вызывает предостережений в отношении возможного обхода санкций.
Производитель еще должен подтвердить, что авто проедет транзитом через территорию Беларуси или России в третье государство и во время транзита не будет перепродано.
Ситуацию для издания прокомментировал представитель компании WESTMOTORS, которая является крупным игроком на рынке поставки авто из-за границы. По его словам, ночью 24 марта на пункт пропуска приезжал министр транспорта Польши и распорядился о недопущении пропуска автомобилей следующих в страны ЕАЭС с объемом двигателя свыше 1.9 литра, а также автомобилей стоимостью выше 50 000 евро независимо от объема двигателя. Что касается требуемого документа, то предоставить его будет проблематично, так как «единичные поставки для физических лиц не имеют никакой связи с заводами-изготовителями».