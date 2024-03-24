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Воронежские учреждения культуры, спорта и образования с понедельника возвращаются к прежнему режиму работы

Губернатор сообщил о возвращении прежнего графика работы.

Источник: Комсомольская правда

С понедельника, 25 марта, учреждения культуры, спорта и системы образования (в том числе детские сады) Воронежской области возвращаются к работе в штатном режиме. О введении прежнего графика сообщил днем 24 марта губернатор Александр Гусев.

— При этом на территории области сохраняются усиленные меры безопасности, — подчеркнул глава региона.

24 марта в стране был объявлен Днем общенационального траура по погибшим от рук террористов вечером 22 марта в подмосковном «Крокус сити холле». На время траура отменяли все массовые культурные и спортивные мероприятия.

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