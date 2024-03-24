Медведев обратился к причастным к теракту в «Крокусе»: «ждите, ублюдки»

Вечером 22 марта, после теракта, Медведев заявил, что, если будет установлена причастность украинских властей, то они «должны быть найдены и безжалостно уничтожены как террористы». «Включая официальных лиц государства, совершившего такое злодеяние. Смерть за смерть», — писал он тогда.