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Медведев обратился к причастным к теракту в «Крокусе»: «ждите, ублюдки»

Все причастные к теракту в «Крокус Сити Холле» являются легальной целью России, заявил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.

Источник: РИА "Новости"

«Царствия Небесного всем безвинно убиенным! Мы отомстим за каждого. И все, кто причастен, вне зависимости от страны происхождения и статуса — отныне наша легальная и главная цель. Ждите, ублюдки», — написал он в телеграм-канале.

К своему посту он прикрепил песню группы «Пикник», концерт которой атаковали террористы.

Вечером 22 марта, после теракта, Медведев заявил, что, если будет установлена причастность украинских властей, то они «должны быть найдены и безжалостно уничтожены как террористы». «Включая официальных лиц государства, совершившего такое злодеяние. Смерть за смерть», — писал он тогда.

Материал дополняется.

Медведев Дмитрий