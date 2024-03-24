Польша направит больше военнослужащих к границе с Беларусью

Он уточнил, что речь идет о постоянном присутствии армии на границах с РФ, Литвой, Беларусью и Украиной для поддержки погранслужбы. По его словам, правительство страны выделит 1 млрд злотых (около $250 млн) на создание соответствующей инфраструктуры для размещения военнослужащих на приграничных территориях.