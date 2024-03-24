Генсек ШОС сделал заявление в связи с терактом в «Крокус сити холле»

Бескомпромиссная борьба с международным терроризмом, напомнили в организации, неизменно является одним из приоритетов ШОС, которая в тесном взаимодействии с мировым сообществом будет и далее прилагать неустанные усилия на этом направлении, отмечается в заявлении.