Генсек ШОС сделал заявление в связи с терактом в «Крокус сити холле»

АСТАНА, 24 мар — Sputnik. Шанхайская организация сотрудничества опубликовала заявление генерального секретаря в связи с терактом в России.
В заявлении указывается, что Шанхайская организация сотрудничества решительно осуждает террористический акт, совершенный в городе Красногорске Московской области, 22 марта 2024 года, выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших и пострадавших, скорбит в связи с многочисленными жертвами среди мирных граждан, в том числе детей.
«Мы желаем скорейшего выздоровления всем раненым. Шанхайская организация сотрудничества твердо выступает против терроризма во всех его проявлениях».
Бескомпромиссная борьба с международным терроризмом, напомнили в организации, неизменно является одним из приоритетов ШОС, которая в тесном взаимодействии с мировым сообществом будет и далее прилагать неустанные усилия на этом направлении, отмечается в заявлении.
Накануне Генсек ШОС Чжан Мин направил министру иностранных дел России Сергею Лаврову телеграмму с соболезнованиями в связи с терактом в Подмосковье.
«Секретариат Шанхайской организации сотрудничества и я лично с глубокой болью восприняли сообщение о чудовищной террористической атаке в Московской области 22 марта», — говорилось в телеграмме.
Чжан Мин от лица ШОС решительно осудил бесчеловечный террористический акт, а также терроризм во всех его формах и проявлениях.
«Мы солидарны с российским народом в это печальное и трудное время. Вместе со всеми россиянами скорбим по погибшим, выражаем их семьям наши глубочайшие соболезнования», — отмечалось в телеграмме.
Сегодня в России день общенационального траура в память о жертвах теракта.